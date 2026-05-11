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Allemagne: Aprés le cas du Sénégal, un bébé prématuré intoxiqué par l'alcool à l'hôpital
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Cité Bissap : une étudiante accouche discrètement dans les toilettes, le bébé retrouvé dans les conduites d’évacuation

11 mai 2026 Actualité

Un drame a failli se produire dans la nuit du 9 mai 2026, à la Cité Bissap (Dakar). Selon les informations de Libération, K. Faye, une étudiante de 24 ans, a accouché avant de jeter son nouveau-né dans les toilettes. Le bébé, retrouvé vivant dans les canalisations, a été sauvé de justesse par les sapeurs-pompiers.

Le commissariat de Hlm-Biscuiterie a été alerté vers 00h15 pour un cas présumé d’infanticide. Un transport effectué sur les lieux a permis de constater une dame allongée dans les toilettes, les cuisses couvertes de sang et qui vraisemblablement venait d’accoucher.

D’après sa sœur, identifiée comme témoin des faits, la jeune étudiante se plaignait auparavant de fortes douleurs au ventre et de maux de tête. Intriguée par le temps inhabituellement long passé aux toilettes, elle aurait entendu des cris de bébé provenant des canalisations.

En entrant, elle a découvert sa sœur en sang et a compris rapidement que le nourrisson a été jeté dans les toilettes. Alertés immédiatement, les sapeurs-pompiers ont dû démonter le circuit d’évacuation pour extraire le bébé coincé dans les conduits. Après près de 30 minutes d’intervention, le nourrisson, une fille encore en vie mais très affaiblie, a pu être secouru.

Le bébé ainsi que la mère ont été évacués à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une prise en charge médicale. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

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