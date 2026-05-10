Autonomisation financière à Dahra Djoloff , les femmes à l’école de la saponification

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Soucieuse de la situation économique de ses paires à Dahra Djoloff, la chargée de mission du Président de l’Assemblée Nationale Ndèye Diodio Ndiaye native de Dahra en partenariat avec la Jeune Chambré International ( JCI) a dédié ce samedi 09 mai 2026 une session de formation au profit des femmes de Dahra Djoloff. Pour rappel, 2026 marque la troisième édition que Madame Ndèye Diodio Ndiaye marraine de cette activité hautement sociale selon Yacine Niang bénéficiaire de la session qui avait pour cadre l’école Dahra 4 a regroupé plus d’une centaine de femmes de la localité.

L’activité ( session de formation des femmes ) dénommée week-end d’impact à Dahra Djolof est marquée par la fabrication de savons et de Madar. Les formateurs venus de Saint Louis se sont satisfaits de la forte mobilisation et l’engagement des femmes de Dahra Djoloff.

Selon la marraine Ndèye Diodio Ndiaye, cette initiative vise à renforcer les compétences pratiques, encourager l’entrepreneuriat et favoriser l’autonomisation économique des participantes. Poursuivant, la native de Dahra Djoloff de préciser que cet atelier vise une belle opportunité d’apprendre, d’entreprendre et de renforcer l’autonomie financière des Samba Linguère dans le Djoloff .

On ne le dira jamais assez, les femmes de Dahra Djoloff profitant de l’occasion, à l’ unanimité, magnifient la volonté, la détermination de Ndèye Diodio Ndiaye actrice de développement toujours aux côtés de sa population.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère