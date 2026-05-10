Meeting de Mbour : Bassirou Diomaye Faye appelle toutes les forces vives à travailler ensemble pour le Sénégal

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Attendu ce samedi à Mbour pour le grand meeting de la Coalition Diomaye Président, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, n’a finalement pas fait le déplacement en raison d’un agenda diplomatique. Le président sénégalais doit prendre part au sommet « Africa Forward », prévu du 11 au 13 mai 2026 à Nairobi.

Malgré son absence, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message aux militants et sympathisants à travers une projection diffusée lors du meeting.

« J’ai vu votre mobilisation et votre engagement pour le Sénégal. Nous le prenons comme une force de soutien pour notre engagement pour le Sénégal. Nous allons le faire avec toute la nation et avec l’accompagnement des chefs religieux et coutumiers », a-t-il déclaré en wolof.

Le chef de l’État a également rappelé les liens particuliers qui l’unissent à Mbour. « Mbour est une localité très particulière pour moi et j’habite dans ce département. J’ai commencé mes études à Ndiaganiao avant de les achever au lycée Demba Diop, puis à l’Université Cheikh Anta Diop. Je suis un pur produit de l’école publique sénégalaise », a-t-il confié.

Poursuivant son intervention, Bassirou Diomaye Faye a salué les valeurs de travail incarnées par les populations de Mbour. « Il n’y a que des travailleurs à Mbour et nous avons grandi dans ces valeurs. C’est sur cela que nous allons bâtir le Sénégal. Pour y réussir, il faut une large ouverture. J’appelle toutes les forces vives ainsi que tous ceux qui ont la volonté de travailler pour le Sénégal, avec les jeunes et les femmes », a-t-il lancé.

Le président a également insisté sur l’importance de l’unité nationale pour réussir les missions confiées par les Sénégalais. « Les Sénégalais nous ont confié une mission et ensemble nous pouvons la réussir en restant unis. Le Sénégal est un grand pays à travers son histoire, sa résilience et sa capacité à se relever. Nous devons le faire pour les générations à venir », a soutenu Bassirou Diomaye Faye.

Avant de conclure, le chef de l’État a estimé que cette mobilisation lui donnera davantage de force dans la conduite de ses actions. « Ce rassemblement va me pousser à faire mieux pour le Sénégal et je compte sur le soutien de tout le monde pour réussir cette mission », a-t-il affirmé, tout en remerciant les organisateurs et l’ensemble des participants au meeting.