La pique de Abdourahmane Diouf : « Les statistiques individuelles ne nous intéressent pas, les échappés solitaires non plus…»

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Abdourahmane Diouf a livré un discours axé sur l’unité, la discipline collective et le soutien sans réserve au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce, lors du meeting de la coalition « Diomaye Président » à Mbour, ce samedi.

Rejetant les logiques de personnalisation du pouvoir et les rivalités internes, le ministre a clairement indiqué que seuls les résultats collectifs importent. « Un bilan d’équipe. Des statistiques individuelles, ça ne nous intéresse pas. Les échappés solitaires, ça ne nous intéresse pas. Nous avons un seul élu », a-t-il martelé devant les militants et responsables présents.

Pour Abdourahmane Diouf, le président de la République demeure l’unique autorité politique investie par le peuple sénégalais. Il a rappelé que le chef de l’État est « le patron du Premier ministre, des ministres, des directeurs généraux, des préfets, des maires et des gouverneurs », soulignant ainsi la nécessité pour tous les responsables de travailler dans la même direction.

Dans la suite de son intervention, le ministre a dénoncé la multiplication des prises de position individuelles et des prétentions à incarner la ligne du pouvoir : « Je vous avais dit que les gardiens commençaient à pulluler. Nous avons choisi un seul gardien qui vaille », a-t-il déclaré, avant de présenter le président Diomaye comme « le gardien de la Constitution et de la République ».

Abdourahmane Diouf a enfin insisté sur la volonté du régime de gouverner dans l’apaisement et le rassemblement : « Avec le président Diomaye, nous avons choisi la paix et le dialogue. Nous n’avons pas un peuple de 54 % contre 46 %. Il est le président de tous les Sénégalais », a-t-il conclu sous les applaudissements.