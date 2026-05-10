Linguère: Litige foncier entre deux communes, les populations invitent les services de l’État à une délimitation claire et nette entre les deux entités

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Une superficie de 9 hectares pourrait il être source de litige foncier entre deux communes soeurs ( Kamb et Warkhokh) dans le département de Linguère? En effet des supputations vont bon train entre des populations habitantes de ces deux collectivités territoriales précitées.

Selon le Maire de Kamb Birame Ba, cette superficie de 9 hectares a été attribuée à une entreprise de la place par le conseil municipal de Kamb en 2024 d’où à l’en croire ( Birame Ba), les 9 hectares en question sont logés bel et bien dans la commune de Kamb. Poursuivant, l’edile de Kamb de préciser que c’est avec le GPS qui a été utilisé pour recenser cette superficie de 9 hectares au sein de sa localité. En clair, d’après le Maire de Kamb, les 9 hectares se situent dans la zone dénommée( Ndiaww – Ndiarno) à cheval la commune de Kamb et celle de Warkhokh. A signaler que<< l’entreprise attribuée à ces terres ( 9 hectares) exploitent de la carrière rouge au grand bénéfice des riverains qui sont recrutés comme employés >> renseigne le premier magistrat de Kamb Birame Ba.

Quant au maire de Warkhokh Yoro Sow endeuillé en ces temps ci au bout des files << déclare qu’il ne peut rien avancer pour le moment il faut qu’il se déplace sur les lieux avant de réagir par rapport à la dite situation.>>

On ne le dira jamais assez, face à cette polémique qui alimente les débats entre les deux localités( Kamb et Warkhokh), l’association Fedde Somme/ Yiti dont le président se nomme Gondiol Ka résidant à l’extérieur réclame les 9 hectares car selon elle, ces terres ( les 9 hectares sont issues de leur commune qu’est Warkhokh).

Ainsi , Fedde Somme/ Yiti a adressé une demande d’autorisation au Préfet de Linguère pour une manifestation avec port de brassards rouges à Somme/Yitti le samedi le 23 mai 2026 à partir de 11heures.

Les premières phrases de sa correspondance ( Fedde Somme/ Yiti), à l’autorité administrative<<

Nous vous informons et nous sollicitons auprès de votre haute bienveillance, une approbation pour la tenue du dit événement mentionné en objet.

Depuis un certain temps, des compagnies de construction de routes, s’adonnent à creuser la terre dans nos zones comme à Loumbol Bobori et à Soynde Samba Dalli, pour y extraire de la pierre rouge sans jamais remettre la terre à sa place, en vertu des lois de l’environnement en vigueur au Sénégal. De ce fait, et selon les dires des villageois, on y trouve de larges cratères géants constituant des dangers mortels pour les animaux. >>

Toujours dans sa lettre adressée à l’exécutif départemental << On nous a également signalé que la commune de Kamb empiète sur la commune de Ouarkhokh en exploitant les terres de cette dernière. Les autorités municipales de ces communes n’ont voulu rien dire sur ce probable litige foncier. Sur ce, l’autorité administrative est appelée à solutionner de manière définitive et pour toujours ce problème en procédant à une délimitation claire et nette entre les deux entités (communes). >>

La correspondance de Fedde Somme / Yitti renseigne que les villages de Somme/Yitty n’ ont pas reçu de redevance significative pour l’exploitation de ces carrières faites sur leurs terres. <<Ces villages n’ont ni case de santé ni lampadaires solaires malgré leurs multiples demandes au niveau de la commune de Ouarkhokh. >> décrit la correspondance.

Pour rassurer le Préfet, Fedde Somme/ Yitti dira<< que la manifestation n’aura aucun impact sur la voie publique mieux le respect des règles et des lois du pays sera de rigueur avant,pendant et après la manifestation>>

Toutefois, si la demande leur sera favorable, Fedde Somme/ Yitti convie la presse nationale et internationale à la marche afin que leur cause soit entendue dira l’association Fedde Somme / Yitti.

Pour ce qui concerne le Préfet de Linguère, s’agissant de la demande de manifestation avec port de brassages rouges dont parle Fedde Somme/ Yitti, ce dernier de réagir :<< Je n’ai pas encore connaissance d’une telle activité>>

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)