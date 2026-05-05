LES 4 ET 5 JUIN 2026, LE SÉNÉGAL CÉLÈBRE LES 100 ANS D’ABDOULAYE WADE

Dakar s’apprête à vibrer au rythme d’un événement à forte portée symbolique. Le centenaire du Président Abdoulaye Wade sera célébré les 4 et 5 juin 2026, à l’initiative du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), avec le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Initialement prévue le 29 mai, date anniversaire de l’ancien chef de l’État, la commémoration a été reportée pour éviter un chevauchement avec la Tabaski. Une reprogrammation qui n’entame en rien l’ambition des organisateurs : offrir un hommage à la hauteur de l’héritage politique et intellectuel de celui qui a marqué durablement l’histoire contemporaine du Sénégal.

Le lancement officiel des festivités est prévu le jeudi 4 juin au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Une cérémonie solennelle y réunira les plus hautes autorités de l’État, des figures politiques, religieuses et coutumières, ainsi que des invités venus de divers horizons. En parallèle, une exposition ouverte au public retracera le parcours de Me Wade, mettant en lumière ses réalisations, sa pensée et son influence.

La journée se poursuivra dans une ambiance plus populaire avec un concert prévu. Artistes et musiciens rendront hommage à l’ancien président à travers des prestations dédiées, dans un esprit de célébration collective.

Le lendemain, vendredi 5 juin, les activités se déplaceront au Monument de la Renaissance africaine pour un colloque scientifique. Universitaires, chercheurs et experts y analyseront les différentes dimensions de l’action politique de Me Wade, ainsi que son impact sur les dynamiques institutionnelles et de développement.

À travers ce programme structuré, le PDS entend inscrire cette célébration dans une double logique : celle de la mémoire historique et celle de la transmission. Le parti appelle à une mobilisation large, au-delà des clivages politiques, pour honorer une figure dont l’empreinte dépasse les frontières nationales.