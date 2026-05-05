Tabaski : Le gestionnaire d’une tontine de 17 millions se volatilise avant la fête, 80 chauffeurs de taxi dépouillés

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C’est à l’« Arrêt Clandos », communément appelé « Arrêt Ndiago », non loin de l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, dans la commune de Thiès-Est, que les faits se sont produits. Un chauffeur de taxi, D. Guèye, principal gestionnaire des fonds (épargne) issus d’une tontine mise en place par environ 80 autres collègues conducteurs établis audit « Arrêt », estimée à 17 millions FCFA et destinée à la Tabaski prévue en fin mai, se serait complètement égaré dans la nature.

La disparition subite du mis en cause, introuvable depuis déjà plusieurs jours, suscite une grande inquiétude au sein du groupe. Environ 80 chauffeurs avaient mis en place une cotisation journalière de 1 000 FCFA chacun pour les besoins de la fête de la Tabaski. Une somme globale de 17 millions FCFA aurait été collectée. La répartition des fonds, devant permettre aux intéressés de faire face à certaines dépenses inhérentes à la fête, devait s’effectuer tout récemment.

Seulement, au moment décisif, l’instant tant attendu, le gestionnaire n’était plus là. Il ne serait plus joignable, son téléphone serait éteint et aucune information fiable ne permettrait de situer sa localisation. Désemparés face à une telle situation, les concernés affirment avoir beaucoup misé sur cette épargne, que ce soit pour acheter un mouton ou pour subvenir aux besoins familiaux. Des recherches seraient en cours pour retrouver D. Guèye et tenter de récupérer les fonds.