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« Falsification d’acte État civil : Amadou Diallo et le lutteur Bébé Diène placés en garde à vue

6 mai 2026 Rewmi.com

Le premier adjoint au maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Amadou Diallo, plus connu sous le nom de Nini Diallo, ainsi que le lutteur Bébé Diène, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils font l’objet d’une enquête relative à une affaire de « faux actes d’état civil », déclenchée suite à une procédure initiée par la Direction de l’automatisation du fichier (DAF).

Les deux mis en cause sont actuellement détenus dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, chargée des investigations. Un troisième individu, d’un âge avancé, a également été arrêté dans le cadre de cette même affaire. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour déterminer l’étendue des faits reprochés.

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