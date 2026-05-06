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Situation du transport aerien au Sénégal: Le ministre El Malick NDIAYE promet de tout faire pour "SAUVER" Air Sénégal
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GO : Dakar-Ziguinchor à 150.000 FCFA, autant prendre le bus

6 mai 2026 Rewmi.com

Il y a une dizaine d’années seulement, l’avion pouvait nous amener jusque dans la capitale de la Casamance, à moins de 100.000 f. Je parle d’aller-retour.

Maintenant, on nous demande 175.000f, presque le double, sous prétexte que le prix du kérosène a monté. Bonne solution ?

Autant prendre la route en bus climatisé ,avec de trés beaux paysages variés, des délices hors de portée de l’avion qui n’est pas si rapide que ça, car on perd souvent une demi journée quand il n’y a pas de retard, sans compter les rajouts ( le trajet jusqu’à Diass, les divers enregistrements, les attentes des bagages à l’arrivée…

Vraiment pas photo avec le bus 10 fois moins cher.

Sébé

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