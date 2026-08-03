Mouhamadou Makhtar Cissé sur les accidents: « Il ne s’agit plus de faire des constats sans suite, mais de poser des actes…»

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Mouhamadou Makhtar Cissé, est également revenu sur la question des accidents de la route survenus dans le cadre de ce 132ᵉ Magal de Touba, marqué par un bilan provisoire d’au moins 21 décès. Il a estimé que la situation méritait une attention particulière de la part des pouvoirs publics. « Les accidents sont nombreux et cela mérite une attention particulière. Il faut maintenant agir », a-t-il déclaré. En effet, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique invite à dépasser le simple stade des constats. « Il ne s’agit plus de faire des constats, il faut poser des actes concrets », a-t-il insisté.

Mouha marque Makhtar Cissé a par ailleurs dénoncé un désordre généralisé sur les routes et dans la circulation, qu’il attribue à un manque de discipline collective. « Il y a trop de désordre dans ce pays et il est temps de mettre fin à cela », a-t-il affirmé, avant d’appeler chaque citoyen à prendre sa part de responsabilité. « Il y a beaucoup d’anarchie, mais il faut que chacun y mette du sien pour mettre de l’ordre dans ce pays », a-t-il conclu.