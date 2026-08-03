Le Grand Magal de Touba 2026 en chiffres

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Des millions de pèlerins, des centaines de milliards de francs CFA de retombées économiques et un impressionnant dispositif de sécurité. Les chiffres officiels du Grand Magal de Touba 2026 traduisent l’ampleur de cet événement religieux.

Selon le comité d’organisation et l’Agence de Presse Sénégalaise, entre 5,1 et 6,5 millions de fidèles ont rallié la ville sainte. Pour répondre à cette affluence, Dakar Dem Dikk a transporté plus de 19 700 pèlerins, tandis que la SONAGED, appuyée par les Baye Fall, a assuré un vaste dispositif de nettoyage.

Sur le plan économique, une étude des universités Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et Alioune Diop de Bambey estime les retombées du Magal à 630 milliards de francs CFA. Les ménages d’accueil auraient consacré 375 milliards de francs CFA à la restauration des fidèles. L’étude recense également le sacrifice de 100 000 ruminants, la consommation de 600 000 poulets et une hausse de 60 % des transactions par mobile money.

Pour la sécurité, plus de 7 000 éléments des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés. La Police nationale annonce 289 interpellations et l’utilisation de drones ainsi que de 25 caméras-piétons. La Gendarmerie, de son côté, a renforcé les contrôles sur les axes routiers. Le bilan reste toutefois assombri par les accidents de la circulation. Les sapeurs-pompiers ont effectué 317 interventions, dont 227 liées à des accidents. 533 victimes ont été prises en charge, mais 21 personnes ont perdu la vie sur les routes.

Un bilan qui illustre, une fois encore, les dimensions humaine, économique et logistique exceptionnelles du Grand Magal de Touba.