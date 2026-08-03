Arrestation de lesbiennes présumées : L’association Stop Homophobie réagit

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Au Sénégal, la lutte contre l’homosexualité franchit un nouveau cap dans la répression. Depuis l’adoption, en mars dernier, d’une loi durcissant les peines contre les actes « contre-nature », plus d’une centaine d’hommes ont été arrêtés. La semaine passée, ce sont huit femmes qui ont été interpellées à leur tour pour des motifs similaires, avant d’être placées sous mandat de dépôt.

​Pour Inès Sanoussi, directrice en France de la ligne d’écoute de l’association française « Stop Homophobie » — un service dédié au Sénégal qui a reçu plus d’un millier d’appels depuis février —, cette évolution marque un tournant préoccupant. Elle rappelle que si les hommes étaient jusqu’ici la cible principale des forces de l’ordre, les femmes étaient davantage exposées à des violences d’ordre familial ou privées. La généralisation de la répression policière aux femmes aggrave encore leur situation, d’autant que ces dernières disposent souvent de moins d’autonomie financière et de liberté de mouvement pour fuir ou changer de localité.

​Face à cette « chasse » intensifiée, de plus en plus de personnes cherchent à quitter le territoire national, s’orientant notamment vers des pays voisins comme le Cap-Vert, dans une quête d’asile et de sécurité devenue de plus en plus complexe.