Rebeuss, Camp Pénal : Comment les détenus ont célébré le Magal à Dakar

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

​Même derrière les murs des établissements pénitentiaires, le Grand Magal de Touba a été célébré dans la foi et le recueillement. De la Maison d’arrêt de Rebeuss au Camp pénal de Liberté 6, des cérémonies religieuses ont été organisées afin de permettre aux personnes privées de liberté de vivre pleinement ce moment fort de spiritualité.

Dans ces lieux habituellement marqués par la rigueur de la vie carcérale, l’ambiance a laissé place à la prière, à la méditation et aux chants religieux. Les détenus ont ainsi pu se rassembler autour des enseignements et des valeurs spirituelles qui accompagnent la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

​Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des actions menées par l’Administration pénitentiaire pour garantir aux personnes incarcérées l’exercice de leur liberté de culte, en dépit des contraintes liées à leur détention.

Au-delà de la dimension religieuse, ces moments d’échange constituent des espaces de partage et d’introspection autour de valeurs fondamentales telles que la paix, la solidarité, la discipline, le pardon et la cohésion sociale.

​À travers cette organisation, l’Administration pénitentiaire entend soutenir les détenus dans leur cheminement moral et spirituel. Une manière de rappeler que, même derrière les barreaux, la foi reste une source d’espoir essentielle pour préparer, à terme, une réinsertion sociale réussie.