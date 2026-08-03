Télécommunications : le Sénégal élu au Conseil d’administration de l’UAT lors de la CPL-26 à Abuja

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal a marqué sa présence à la 7ᵉ Conférence des Plénipotentiaires de l’Union Africaine des Télécommunications (CPL-26) organisée dans la capitale fédérale du Nigeria. À l’issue des travaux, le pays a décroché un siège au Conseil d’administration de l’organisation continentale.

En plus des travaux de la conférence plénipotentiaire, la délégation sénégalaise a pris part aux réunions préparatoires ainsi qu’à la Table ronde ministérielle UAT-GSMA dédiée aux enjeux de la connectivité sur le continent africain. Cette présence stratégique a permis au Sénégal de réaffirmer ses orientations en faveur d’un espace numérique africain souverain, inclusif et résilient, s’inscrivant dans la ligne directrice du New Deal Technologique.

L’élection du Sénégal au sein du Conseil d’administration de l’UAT vient consolider son positionnement dans la gouvernance continentale des télécommunications et des technologies numériques.

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par l’élection de Kezias Kazuba Mwale au poste de Secrétaire général de l’Union Africaine des Télécommunications, marquant une nouvelle étape dans les efforts collectifs pour le développement de l’innovation et de la connectivité en Afrique.