Accusations contre sa fille : Mame Matar Guèye annonce des révélations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’affaire concernant la fille de Mame Matar Guèye connaît un tournant judiciaire majeur. Suite aux informations parues dans la presse le 24 juillet 2026, les avocats de F. B. G. confirment que la prévention d’« actes contre nature » a été définitivement écartée du dossier d’instruction. Maitres Seyba Danfakha et Apha Oumar Diallo se sont rapprochés de l’autorité judiciaire afin de faire toute la lumière sur la situation de leur cliente.

À l’issue de leur rencontre avec la juge du 6e cabinet d’instruction, Sokhna Awa Diop, les conseils ont reçu la confirmation explicite que la charge d’« actes contre nature », ainsi que l’ensemble des griefs qui y sont associés, a été intégralement retirée des chefs d’inculpation retenus contre la fille du président de l’ONG Jamra.

Face à ces récents développements juridiques, l’organisation de défense des valeurs sociales entend apporter des éclaircissements publics. Le président de l’ONG Jamra, Mame Matar Guèye, animera une conférence de presse le jeudi 6 août, à 16 h, à la salle de conférence de la mairie de Guédiawaye, pour s’exprimer sur l’évolution de cette affaire.