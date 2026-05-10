Linguère: Le Maire Aly Ngouille Ndiaye investit dans l’éducation avec l’inauguration de cases des Tout-petits

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Conscient de l’importance du secteur de l’éducation dans la société, le Maire de Linguère et non moins ancien ministre Aly Ngouye Ndiaye, a procédé ce matin à l’inauguration des cases des Tout Petits au profit des enfants de sa commune.A cet effet, l’implantation d’une case des Tout Petits au quartier Thély Nord longtemps restée une vieille doléances des habitants du dit quartier est devenue aujourd’hui de vieux souvenirs.

Face à la presse, le Maire de Linguère à ses côtés le Préfet Modou Thiam et l’ensemble des autorités ( éducative, religieuse et coutumière) ,dira toute sa satisfaction d’investir sur la petite enfance qui est demain le levier du développement. Dans son oral, l’edile de Linguère ,dans le cadre du budget municipal , de préciser que la case des Tout Petits de Thély Nord est le prolongement de la construction des autres cases des Tout Petits dans le milieu. Ce dernier d’ajouter que ce n’est pas tout, car d’autres structures scolaires de ce genre seront construites.

Pour rappel la case des Tout Petits du quartier Abattoir commuément appelée Ngouille Guissé, la case des Touts Petits Mbaba Seck ont déjà vu le jour . A l’occasion,l’ancien ministre Aly Ngouye Ndiaye , a promis la construction d’une case des Tout Petits à Linguère Coumba .

Toujours dans le domaine d’infrastructures scolaires ,le Maire de Linguère souligne que lui avec son équipe municipale ne ménageront aucun effort pour élargir la carte scolaire afin de booster le secteur éducatif dans sa collectivité territoriale ( Linguère).

En marge de la cérémonie d’inauguration des infrastructures scolaires, le premier magistrat de la ville de Linguère a réagi sur la relecture du code électoral modifié et adopté par l’Assemblée Nationale. En effet, à l’en croire << j’ai pas de commentaire particulier , ça rentre dans la procédure normale législative >>. Poursuivant, le Président Aly Ngouye.Ndiaye de,<< soutenir que l’assemblée nationale avait voté une loi et après le vote , elle a transmis la dite loi au Président de la République qui avait trois option: soit envoyer cette loi en seconde lecture, soit l’envoyer au conseil constitutionnel ,soit la promulguer, au final, la première option a été prise ainsi une session a été convoquée aujourd’hui pour voter la loi, on verra ce qui va suivre >> renchérit le patron de l’équipe municipale de Linguère.

Le moins que l’on puisse dire vu les réalisations faites au profit de sa commune dans plusieurs secteurs ,les populations de Linguère( jeunes, femmes, personnes du troisième âge) saluent à l’unanimité l’œuvre de leur Maire Aly Ngouye . Ndiaye qui a naturellement un seul souci ( développer sa localité).

Samba Khary Ndiaye ( Linguère