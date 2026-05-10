Inauguration de deux postes de santé à Fatick : le PUDC rapproche les soins de plus de 21 000 habitants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) a officiellement inauguré les postes de santé de Ndiob et de Mbellacadio, dans la région de Fatick. Une double cérémonie placée sous la conduite du gouverneur de la région, marquant une avancée majeure dans la réduction des inégalités territoriales d’accès aux soins.

Réalisées grâce au financement du Fonds Saoudien de Développement, ces infrastructures entièrement équipées viennent renforcer l’offre de santé de proximité. À Ndiob, le poste de santé – doté d’une maternité, d’une infirmerie et de logements pour le personnel – bénéficie à 12 082 habitants répartis dans 8 villages et 15 hameaux. À Mbellacadio, ce sont 9 620 habitants de 14 villages et 32 hameaux qui sont désormais mieux couverts.

Chaque structure comprend des salles de consultation, de soins, d’accouchement, de pharmacie, ainsi que du mobilier médical et de bureau. L’investissement total s’élève à plus de 168 millions FCFA TTC par site.Dans son discours, le Coordonnateur national du PUDC a salué l’engagement des autorités locales, des équipes techniques et des populations, tout en rappelant la vision présidentielle de l’Agenda Sénégal 2050 : un accès équitable et durable aux services sociaux de base, y compris en milieu rural.

« Cette infrastructure est la vôtre. Sa réussite dépendra de votre appropriation et de son usage responsable au quotidien » a déclaré Gade Kounta devant ses populations.

Avec ces deux nouvelles réalisations, le PUDC poursuit son ambition de rapprocher les soins des communautés, de renforcer la prévention sanitaire et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la région de Fatick.