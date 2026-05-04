GO : Qui veut débarrasser notre pays de Cheikh Anta ?

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En bon français, certains actes sont carrément considérés comme de c….nneries.Telles ces initiatives malheureuses pour plaire au chef, alors qu’elles heurtent les conscience et n’arrivent

même pas à interesser l’idiot du village.

Le savant Cheikh Anta Diop., par exemple.? Tout le monde connaît. C’est le père du carbone 14, partout reconnu sur la planète, sauf peut-être dans certaines communes de Dakar où les maires qui ne doivent toujours pas être des foudres de guerre intellectuels mais cherchent à plaire, avant les élections, estiment que le savant vaut n’importe quel religieux coloré de leur cru, cherchent à remplacer son nom des rues de Dakar pour le donner à un religieux, un ami ou un comparse.

Seigneur!

Qui a dit blasphème ?

Sébé