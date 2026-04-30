GO : Vulgaire ou pas, sors les gosses, Maman !

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C’est à croire que de nos jours, les enfants sont devenus monnaie d’échange dans les ménages dits modernes, presque rien de plus.

Un couple qui si disloque? Hop! Les parents se séparent et se partagent les gosses. Parfois, sans même passer la famille ou le tribunal. Il ne se compte plus de semaines sans que l’on voit ces déchirures en public qui semblent faire fi du quand dira t’on, et de l’avenir des gosses.

Cette fois encore, c’est la TikTokeuse Maman Vulgaire qui, dit-on, est encore au cœur d’une nouvelle polémique. En pleine préparation de sa foire, son ex-mari aurait débarqué sur les lieux pour et réclamér ses enfants : « Je n’arrive toujours pas à voir mes enfants, les jumeaux que j’ai avec Maman Vulgaire.

J’ai tout fait pour les voir, mais elle me ferme la porte. Ce sont mes enfants », déballe-t-il, en révélant également les causes de leur divorce, dixit le père, en attendant le tour de Maman « Vul » de s’expliquer elle aussi.Ceci n’est qu’une version.

Qui aura le fin mot ?

Sébé