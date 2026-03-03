Un réseau de prostituées démantelé à Ngor

La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin, le 28 février 2026, aux activités présumées d’un groupe soupçonné d’exploitation sexuelle dans le quartier de Ngor. Cinq personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue.

Ces individus devront répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs, traite de personnes, proxénétisme et infractions liées à l’exercice illégal d’activités ainsi qu’à la détention de stupéfiants.

L’affaire a éclaté après l’alerte lancée par une jeune ressortissante nigériane auprès de la Brigade des mœurs. Elle affirmait avoir été attirée à Dakar par la promesse d’un emploi régulier avant d’être privée de liberté et contrainte à se prostituer.

Les enquêteurs ont ensuite identifié une seconde victime qui a confirmé l’existence d’un système impliquant plusieurs jeunes femmes originaires du Nigeria.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un appartement situé dans un immeuble de Ngor servait de lieu d’exploitation. La suspecte principale y aurait organisé les rencontres et récupéré l’ensemble des gains générés.

L’intervention policière, menée dans un logement ciblé au quatrième étage, a permis d’interpeller plusieurs occupantes. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert des produits stupéfiants, dont du chanvre indien et des gélules suspectes en cours d’analyse, ainsi que du matériel lié à l’activité sexuelle.

Face aux éléments réunis, les personnes mises en cause auraient admis leur implication. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuelles connexions au-delà des frontières sénégalaises.