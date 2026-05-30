Tivaouane-Peulh : un dealer escalade un mur pour échapper aux gendarmes, mais tombe dans leurs filets

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Dans la nuit du 27 au 28 mai 2026, aux alentours d’une heure du matin, la gendarmerie de Tivaouane-Peulh interpellait O.BA, alias « Ousso », un récidiviste bien connu des services de sécurité, en pleine activité de trafic de chanvre indien.

Tout part d’un signalement anonyme transmis aux gendarmes par des notables et fonctionnaires de la commune. Ces derniers alertent sur le retour en activité d’O.BA, dont le trafic intense de cannabis perturbe la quiétude du quartier, dans un contexte particulièrement : la veille de la fête de Tabaski.

Selon les témoignages recueillis, le mis en cause avait mis en place un système rodé pour opérer discrètement. Il effectuait des allers-retours entre une planque , où il conservait l’essentiel de son stock et le marché à bétail communément appelé « Bayal ba », depuis lequel il écoulait par des cornets de chanvre indien brut, principalement auprès d’une clientèle de jeunes délinquants.

Muni du signalement descriptif fourni par les sources, le dispositif de la gendarmerie est aussitôt déployé. Les enquêteurs repèrent rapidement un individu au comportement suspect, correspondant trait pour trait au profil communiqué.

Sentant la présence des forces de l’ordre, O. BA tente de fuir et en escaladant un mur pour échapper à la surveillance. Mais il ignore qu’un cordon de bouclage a été mis en place en amont. Il est interpellé sans pouvoir aller plus loin.

La fouille corporelle immédiatement effectuée est concluante : trois cornets de chanvre indien brut sont découverts sur lui, ainsi que la somme de 181 500 francs CFA, correspondant au produit de ses ventes. Le cannabis saisi se présente sous forme brute, de couleur verte, non mélangé à du tabac.

Son identité formellement établie et ses droits dûment notifiés, O. BA est conduit à la brigade de proximité de Tivaouane-Peulh pour être entendu.

Interrogé , le suspect reconnaît avoir été trouvé en possession de chanvre indien, mais refuse catégoriquement de révéler l’emplacement de sa planque et de coopérer sur l’étendue réelle de son trafic.

Déféré le vendredi 29 mai 2026 devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, O.BA a été placé sous mandat de dépôt.