Injures au président Diomaye : Un militant de Pastef recherché par la police et la gendarmerie

Après le mandat de dépôt décerné au militant du Pastef Assane Guèye alias « Azoura Fall », un autre sympathisant du parti au pouvoir est activement recherché depuis quelques jours, après une autosaisine du procureur de la République. Il s’agit du nommé Mouhamed Ndiaye « Sonko ». Cet ancien détenu, qui tient un atelier de couture à Keur Massar où il réside, n’a pas passé la fête de la Tabaski avec sa famille.

Selon des sources de Seneweb, la Division spéciale de cybersécurité de la police est à sa recherche. Également, les gendarmes de la brigade de recherches de Keur Massar ont effectué une descente inopinée à son domicile. Mais il reste pour le moment introuvable.

Après le limogeage du président de Pastef de la primature, Mouhamed Ndiaye « Sonko » avait tenu des propos injurieux à l’endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans une vidéo qu’il avait publiée sur les réseaux sociaux. Et face au tollé suscité, il a posté une nouvelle vidéo où il a présenté ses excuses.