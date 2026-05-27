Pape Thiaw sans contrat ni salaire depuis février

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Alors que l’équipe sénégalaise s’envole ce mercredi soir pour les États-Unis afin d’y entamer sa préparation de la Coupe du monde 2026, la situation de Pape Thiaw interroge. Selon des informations exclusives de Seneweb, le sélectionneur sénégalais n’a plus reçu de salaire depuis le mois de février, soit quelques semaines seulement après la finale de la CAN 2025 remportée de haute lutte face au Maroc. Depuis quatre mois, Pape Thiaw travaille ainsi sans aucune base légale.

Dans un peu plus de deux semaines, Pape Thiaw s’apprête pourtant à diriger le Sénégal lors d’une deuxième compétition majeure. Adulé par le peuple et officiellement confirmé dans ses fonctions par la Fédération sénégalaise de football (FSF) après le sacre historique au Maroc, le sélectionneur compte bien marquer l’histoire lors du Mondial américain. « Si j’avais le moindre doute sur ma capacité à ramener la Coupe du monde, j’aurais cédé ma place d’entraîneur », déclarait d’ailleurs le technicien national il y a quelques semaines.

Un champion d’Afrique sur le banc sous le statut de simple « prestataire »

Mais, au-delà de la confiance affichée et des projections ambitieuses de l’état-major technique, la situation contractuelle du sélectionneur national est bien moins reluisante. Depuis des mois, Pape Thiaw travaille sans aucun filet juridique. En février dernier, soit un mois pile après la finale de la CAN 2025 remportée face au Maroc, son contrat de travail est arrivé à son terme. Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, le technicien champion d’Afrique n’a toujours pas renouvelé son bail avec la Fédération sénégalaise de football et, par conséquent, n’a perçu le moindre salaire depuis février. À l’aube de la Coupe du monde 2026, qui débutera officiellement le 14 juin pour les Lions par un choc face à la France, les champions d’Afrique en titre risquent d’avoir un simple « prestataire » de services sur leur banc de touche.

Pour rappel, quelques jours avant le début de la phase finale de la CAN au Maroc, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, avait fixé une victoire finale comme objectif principal et non négociable au sélectionneur. « Selon les clauses du contrat, Pape Thiaw doit remporter la CAN », indiquait-il alors publiquement. Une mission que le sélectionneur a accomplie avec brio en ramenant la deuxième étoile au pays, en plus d’avoir brillamment qualifié le Sénégal pour la Coupe du monde 2026, dont la préparation sur le terrain débute officiellement ce dimanche lors d’un match amical face aux États-Unis.