Démission orchestrée, désordre institutionnel : L’Apr interpelle formellement le Pr. Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le limogeage de Ousmane Sonko et son installation express à la tête de l’Assemblée nationale, cristallisent l’actualité. Le Secrétariat Exécutif national de l’Alliance pour la République (Apr), lui, dénonce une «démission orchestrée du Président de l’Assemblée nationale dans le seul dessein de permettre au Premier ministre limogé de prendre le contrôle du perchoir».

Pour le parti de Macky Sall, il s’agit là d’une manœuvre politicienne, fondée sur des arrangements de circonstance et un détournement de l’esprit des institutions, qui constitue une véritable forfaiture politique et parlementaire.

«L’APR rappelle que les institutions de la République ne sauraient être transformées en instruments de règlement de conflits internes à Pastef ni servir de variable d’ajustement à des ambitions personnelles», dit-il. Pour l’Apr, le Sénégal ne peut être pris en otage par les luttes de clans d’un pouvoir en pleine implosion.

Face à une telle situation, le parti appelle les députés de l’opposition, les forces démocratiques, les organisations de la société́ civile et cie, «à faire barrage, par tous les moyens légaux et démocratiques, à cette entreprise de confiscation des institutions».

L’Apr interpelle aussi le Président de la République. Ce, afin qu’il assume pleinement les responsabilités que lui confère son serment et qu’il «mette un terme au désordre institutionnel, à l’affaiblissement de l’État et à la dérive préoccupante du fonctionnement des pouvoirs publics».