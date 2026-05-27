Tabaski à Kolda : l’imam Ababacar Diaw appelle à l’éducation des enfants et au respect des valeurs islamiques

À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Kébir, communément appelée Tabaski, l’imam Ababacar Diaw de la Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) de Kolda a lancé un appel fort en faveur de l’éducation des enfants et du respect des symboles de l’islam.

Le guide religieux a prononcé son sermon ce mercredi 27 mai, après avoir dirigé la grande prière de Tabaski au terrain de basket du CEM 1 de Kolda. Les fidèles venus des différentes mosquées affiliées à la CMS s’y étaient rassemblés dans une ambiance de ferveur religieuse et de recueillement pour célébrer cette importante fête musulmane.

Dans son message, l’imam Diaw a insisté sur la nécessité pour les parents, les éducateurs et l’ensemble de la communauté de renforcer l’encadrement moral et spirituel des enfants. Selon lui, l’éducation doit reposer sur les valeurs religieuses ainsi que sur les valeurs traditionnelles positives afin de préserver les repères sociaux et culturels de la société.

« Les enfants doivent grandir dans le respect des principes de l’islam, de la discipline et des bonnes valeurs qui fondent notre société », a-t-il souligné devant les fidèles.

L’imam a également exhorté les populations à œuvrer pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et sécuritaires. Il a invité les citoyens à privilégier le dialogue, la solidarité et le vivre-ensemble pour préserver la stabilité du pays.

S’adressant enfin aux autorités publiques, le religieux a encouragé les gouvernants à poursuivre les efforts engagés dans la lutte contre les menaces sécuritaires. Il les a aussi appelés à promouvoir davantage la justice, l’équité et la transparence dans la gestion des affaires publiques.