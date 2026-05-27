Sonko viré, Bloomfield place la note souveraine sénégalaise sous perspective négative

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Le limogeage d’Ousmane Sonko et la dissolution de son gouvernement ont plongé le pays dans une période d’incertitude et de tensions politiques, sans pour autant entraîner un abaissement officiel de la note de crédit souverain du Sénégal à une perspective « négative ».

Après avoir abaissé la perspective de la note souveraine du Sénégal, l’agence de notation Bloomfield indique que la note de court terme en monnaie locale demeure fixée à A3. Toutefois, l’ensemble de la notation du pays est désormais placé sous surveillance.

Bloomfield explique cette décision par « la détérioration récente de l’environnement politique et institutionnel » du Sénégal. L’agence fait notamment référence à la révocation du Premier ministre par le chef de l’État, un épisode ayant entraîné une forte montée des tensions politiques et institutionnelles.

Selon l’institution financière, l’élection de l’ancien Premier ministre à la présidence de l’Assemblée nationale pourrait accentuer les risques de blocage institutionnel, avec des conséquences possibles sur la continuité des politiques publiques ainsi que sur la coordination économique et budgétaire.

Cette décision intervient dans un contexte économique déjà fragile. Dans sa fiche de notation couvrant la période novembre 2025-octobre 2026, Bloomfield relève des tensions importantes sur la liquidité, une pression accrue sur les finances publiques et des besoins élevés de refinancement sur les marchés nationaux et internationaux.

L’agence pointe également plusieurs vulnérabilités structurelles, notamment l’aggravation du déficit budgétaire, un endettement élevé et une forte dépendance à la dette extérieure, qui représentait 73,4 % de la dette publique en 2024.

Bloomfield avertit ainsi que les risques pesant sur la capacité du Sénégal à honorer ses engagements financiers se sont nettement intensifiés, laissant craindre d’éventuelles tensions sur le service de la dette à court et moyen terme.

La mise sous surveillance permettra notamment d’évaluer l’évolution de la situation politique et institutionnelle, la stabilité du cadre de gouvernance, le maintien des équilibres macroéconomiques, ainsi que les conditions d’accès du pays aux financements.

Malgré ces préoccupations, l’agence souligne certains facteurs de résilience de l’économie sénégalaise, parmi lesquels le dynamisme de l’activité économique, le développement de l’exploitation pétrolière et gazière, la progression des recettes fiscales et les réformes engagées dans la gestion des finances publiques.

Bloomfield prévient néanmoins qu’une aggravation de l’instabilité politique, une nouvelle détérioration des indicateurs budgétaires ou des difficultés accrues de liquidité pourraient conduire à une nouvelle dégradation de la note souveraine.

À l’inverse, un retour à un climat institutionnel plus stable, accompagné de mesures crédibles de consolidation budgétaire et d’un rétablissement de la confiance des investisseurs, pourrait permettre une stabilisation de la perspective du Sénégal.