Dans les secrets du dialogue entre Diomaye Faye et les ex-PM

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*Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu, hier jeudi 21 mai 2026, six anciens Premiers ministres dans le cadre des premières consultations de la Journée nationale du Dialogue.

Abdoul Mbaye : «Le Sénégal a besoin de ce dialogue»

C’est Cheikh Haguibou Soumaré qui a ouvert le bal des discussions. Après l’ancien Premier ministre de Me Abdoulaye Wade entre 2007 et 2009, qui n’a pas souhaité s’exprimer devant la presse à sa sortie d’audience, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu, tour à tour, dans la matinée d’hier, les anciens Premiers ministres Aminata Touré, Abdoul Mbaye et Amadou Bâ. Au cœur des échanges entre le chef de l’État et ses hôtes figuraient plusieurs questions d’actualité majeures. La marche du pays, sa situation économique ainsi que les enjeux sécuritaires, dans un contexte international particulièrement exigeant et traversé par de multiples incertitudes, ont constitué l’essentiel du menu des discussions, selon un communiqué de la Présidence de la République.

«Les anciens chefs de gouvernement ont salué la démarche inclusive du Chef de l’État et lui ont livré, chacun dans la sincérité de son expérience, leur lecture des défis qui se posent à la Nation», lit-on dans le document. Ces propos ont trouvé un écho chez les intéressés eux-mêmes. L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye rapporte que les questions les plus prégnantes, notamment celles d’ordre économique, financier et sécuritaire, ont été largement évoquées au cours de cette rencontre.

«On a aussi évoqué, ajoute-t-il, la nécessité de rester dans les engagements antérieurs de l’opposition, à l’époque où je faisais encore la politique, qui visaient à réformer le système politique du Sénégal, notamment son Code électoral avec souvent le concours d’auditeurs externes qui s’intéressaient à la démocratie sénégalaise. Je pense que le président de la République est dans cette démarche visant à approfondir la démocratie, parce que ce n’est jamais un manque, au contraire, cela peut contribuer à apaiser les tensions, à créer un climat politique propice à une économie qu’on veut mettre sur le chemin de la prospérité au bénéfice de l’ensemble de la population sénégalaise.»

Dans la même dynamique, Abdoul Mbaye a salué la démarche du Président Bassirou Diomaye Faye, fondée sur l’écoute et la consultation de personnalités ayant exercé de hautes responsabilités dans la conduite des affaires publiques et accumulé une expérience significative dans la gestion de l’Etat. «Le Sénégal en a besoin», lâche-t-il.

Mimi Touré : « Le consensus est au cœur de notre culture »



L’ancien Premier ministre Aminata Touré abonde dans le même sens. Elle salue l’esprit de dialogue continu, rappelant que le Sénégal est un pays où la culture du dialogue est profondément ancrée dans l’histoire et dans les traditions. «Ce patrimoine, croit-elle fermement, est précieux à conserver.» A l’en croire, au regard de la situation sous-régionale, mais également internationale, le dialogue s’impose comme un levier capital, essentiel à la gouvernance. Mimi Touré invite, à cet effet, l’ensemble des forces vives à répondre à l’appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Revenant sur les questions évoquées avec le Chef de l’Etat, elle déclare : «Nous avons échangé sur les grandes questions de l’heure, notamment les questions économiques, sociales, mais aussi de géopolitique»

Amadou Bâ : « Il faut dialoguer dans l’intérêt du pays »



Egalement Premier ministre sous le régime de Macky Sall, Amadou Bâ, qui fut également ministre des Finances durant cette même période, a mis en exergue la situation économique actuelle du pays lors de son entretien avec le Chef de l’État. Face au Président Diomaye Faye, l’ancien chef du gouvernement a notamment abordé la problématique liée à l’absence de décaissements du Fonds monétaire international (Fmi) au profit du Sénégal. D’emblée, il déclare : «J’ai rappelé au président de la République que moi-même, en tant que ministre des Finances, je suis resté six ans sans recevoir un seul franc du Fmi. Le Sénégal est resté six ans sans avoir un programme avec des décaissements. Cette situation n’avait pas empêché le Sénégal de préserver sa crédibilité auprès des partenaires économiques et financiers internationaux.» Amadou Bâ reconnaît cependant que le contexte économique actuel diffère sensiblement de celui de l’époque. Dans cette perspective, il estime nécessaire de parvenir à un compromis avec les partenaires internationaux afin de garantir au Sénégal les ressources indispensables à son financement et à ses investissements. Il attire également l’attention des autorités sur les conséquences des dégradations successives des notations financières du pays, lesquelles, selon lui, entraînent une hausse du coût des emprunts et une réduction des capacités d’investissement de l’Etat.

Sidiki Kaba répond présent, malgré le boycott de son parti, l’Apr

Le président de la République a poursuivi ses consultations en recevant, dans l’après-midi d’hier, les anciens Premiers ministres Mamadou Lamine Loum et Me Sidiki Kaba. Si le dernier chef du gouvernement sous le président Abdou Diouf n’a pas souhaité s’exprimer devant la presse, Me Sidiki Kaba, dernier Premier ministre de l’ère Macky Sall, a tenu à préciser le sens de sa participation à ces concertations, alors même que l’Alliance pour la République (Apr), son parti, avait opté pour le boycott. «Le dialogue est une constante, il permet de résoudre les crises, les conflits, mais il permet, en temps de paix, de les prévenir. La prévention coûte moins chère que la guérison. Il importe de discuter.» Il indique avoir échangé avec le Président Bassirou Diomaye Faye sur les principales préoccupations sécuritaires, économiques et politiques auxquelles le Sénégal peut être confronté. «Tout ce qui va dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, de l’unité nationale et qui permet le développement du Sénégal dans la paix pour permettre à toutes ses populations de pouvoir atteindre la prospérité et d’assurer à sa jeunesse un avenir meilleur et équitable m’intéresse», détaille-t-il.