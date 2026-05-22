Ousmane Sonko déballe : « Ces Directeurs généraux qui ont passé 33 jours à l’étranger sur 90… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé un durcissement immédiat des règles encadrant les déplacements officiels des directeurs généraux et responsables publics. Il dénonce un train de vie de l’État jugé excessif dans le contexte macroéconomique actuel. S’exprimant devant les députés lors de la séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale ce vendredi 22 mai 2026, le chef du Gouvernement a révélé avoir déjà pris des mesures drastiques pour restreindre les voyages des membres du cabinet. « J’ai bloqué les voyages des ministres depuis un certain temps », a-t-il déclaré. Mais selon lui, les dérives budgétaires persistent au niveau de certaines directions générales et agences publiques.

Le Premier ministre a fustigé des missions à répétition à l’étranger, jugées injustifiées au regard des priorités de la Nation. « Sur trois mois, il y a des directeurs généraux qui ont passé 33 jours à l’étranger sur 90 jours ; d’autres 15 jours, d’autres encore 20 jours », a-t-il révélé devant des parlementaires attentifs. Face à ce constat, Ousmane Sonko a annoncé la mise en place d’un nouveau verrou de contrôle. Désormais, les déplacements des directeurs généraux devront impérativement être soumis à son arbitrage. « J’ai demandé que les voyages des DG soient désormais soumis à mon appréciation », a-t-il affirmé avec fermeté.

Cette décision s’inscrit, selon lui, dans une volonté globale de rationaliser les deniers publics et de réduire de manière drastique le train de vie de l’État, alors que le pays fait face à une forte pression sur ses finances. Le chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité absolue pour les gestionnaires de crédits et responsables d’agences de faire preuve de sobriété, de retenue et d’exemplarité dans la gestion des ressources publiques.