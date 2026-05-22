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Sonko sur la question de l’homosexualité: « Pas question de cacher les gros poissons »

22 mai 2026 Actualité

 

« Nous allons insister sur  ce point afin que le pays puisse être débarrasser de ces gens-là que je ne veux pas nommer. Aucun pays asiatique ne nous critiquera car ce sont des pays qui ont légiféré de même que les pays arables ». Telle est la déclaration faite par Ousmane Sonko à l’assemblée nationale dans le cadre des questions d’actualité.

Selon lui, l’occident un petit noyau au sein duquel le débat n’est pas tranché. Et donc des gens minimes qui veulent imposer leurs cultures et veulent le faire pour les autres pays.  « Il n’y aura pas de moratoire car la loi sera appliquée » a insisté Sonko.A en croire le Premier ministre, il n’est pas question de cacher de gros poissons qui ont ravagé ce pays.

Rappelons que des députés de la « France insoumise » ont dénoncé le durcissement de la loi contre l’homosexualité votée par les députés sénégalais.

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