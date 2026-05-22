Cyberattaques au Sénégal : «Un plan Marshall décennal sur la cybersécurité est en cours» (Alioune Sall)

En réponse à cette situation, le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Technologies Numériques, Alioune Sall, s’est voulu rassurant. Face aux députés, ce vendredi 22 mai, il a révélé qu’un «plan Marshall décennal» est en cours d’élaboration.
«Un plan Marshall décennal sur la cybersécurité est également en cours. Il nous faut une armée numérique (…) Nous avons à présent un grand projet. Nous avons décidé de renforcer le cadre légal et réglementaire», a précisé le ministre, ajoutant qu’une loi sur la protection des infrastructures critiques «sera adoptée» en Conseil des ministres.
Même s’il reconnait l’ampleur des cyberattaques, le ministre a enfin nuancé la situation et les responsabilités des nouvelles autorités. «Après notre arrivée en 2024, nous avons effectué un diagnostic et constaté que le Sénégal avait une dette cyber», a-t-il conclu.