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Participation de la Ministre Yassine Fall au 1er Sommet Coree Afrique

Yassine Fall annonce une réforme du pool judiciaire financier pour plus d’efficacité

22 mai 2026 Actualité

La ministre de la Justice, Yassine Fall, a jugé insuffisants les résultats du Pool judiciaire financier lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, estimant qu’ils sont en deçà des attentes des Sénégalais.

Elle a relevé qu’aucune affaire majeure de détournement de fonds publics ou de blanchiment n’a encore été jugée depuis 2024, tandis que la juridiction s’est surtout penchée sur des dossiers de droit commun. Cette situation, selon elle, nuit à la crédibilité de l’institution et justifie des réformes.

Yassine Fall a annoncé qu’un projet de décret déjà approuvé par le président de la République vise à recentrer le Pool judiciaire financier sur les grandes affaires économiques et financières, en relevant son seuil de compétence de 50 à 500 millions de FCFA et en transférant certains dossiers vers d’autres juridictions.

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