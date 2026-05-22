Pool judiciaire et financier : «Les résultats demeurent faibles, en deçà des attentes», admet Yacine Fall

Au Sénégal, dans le but de réprimer les crimes et délits économiques et financiers complexes, le Président Diomaye Faye a installé, en septembre 2024, le Pool Judiciaire et Financier (PJF), qui a remplacé la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI). Près de deux ans après, le bilan de cette structure reste mitigé.

Face aux députés, ce vendredi 22 mai, la ministre de la Justice, Yacine Fall, a admis que «les résultats du PJF demeurent faibles à ce stade, en deçà des attentes légitimes des Sénégalais». Elle a néanmoins assuré de la détermination de son ministère à «identifier les causes de ces dysfonctionnements» et du «retard important accumulé» dans le traitement des dossiers.

Dans le but de rendre le PJF plus opérationnel, Yacine Fall annonce qu’il «sera déchargé des affaires de migration, de drogue ou de petites affaires de détournement», précisant qu’un «projet de décret a été approuvé» avec des correctifs.

«Il se concentrera désormais sur les affaires économiques et financières, notamment les détournements de deniers publics. Le seuil de compétence sera relevé. Il passera de 50 à 500 millions FCFA», a-t-elle clarifié, ajoutant qu’aucun dossier de détournement de deniers publics n’a encore été jugé.