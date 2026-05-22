Ousmane Sonko : « Je ne suis pas d’accord avec le président Diomaye, il s’est trompé »

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Ousmane Sonko remet en question le président Bassirou Diomaye Faye sur la gestion des fonds politiques, un sujet de débat depuis 2019. Le chef du gouvernement insiste sur la nécessité d’une transparence stricte tout en maintenant que ces fonds doivent exister, ce qui soulève des tensions au sein du gouvernement.

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur la question des fonds politiques, en rappelant qu’il s’agissait, selon lui, d’un engagement pris durant la campagne électorale et d’un débat ancien au sein de son camp. Il a également fait état d’un désaccord avec le président de la République sur ce sujet.

Le chef du gouvernement a déclaré : « Pour les fonds politiques, c’est un engagement électoral. Je ne suis pas d’accord avec le président Bassirou Diomaye Faye, il s’est trompé. J’ose croire qu’il va se rattraper. » Revenant sur l’origine du débat, il a ajouté : « Depuis 2019, nous avions posé ce débat sur les fonds politiques. Personne ne nous l’a imposé, nous avons jugé que tous les fonds doivent être transparents. »

Évoquant ses propres moyens de gestion à la Primature, il a déclaré : « Moi j’ai, à la Primature, 1 milliard 770 millions de fonds politiques. Donc ce débat n’est pas personnel mais les Sénégalais ne veulent pas que ces fonds soient pour butin politique ou pour un enrichissement personnel. »