Manchester United : Carrick confirmé sur le banc jusqu’en 2028

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Manchester United a tranché concernant l’avenir de son entraîneur. Comme pressenti ces derniers jours, Michael Carrick va poursuivre son aventure sur le banc mancunien.

Malgré une réflexion menée en interne autour d’un éventuel changement de coach durant l’été, la direction des Red Devils a finalement choisi de maintenir sa confiance envers l’ancien milieu de terrain anglais. Le club a officialisé ce vendredi la prolongation de Carrick jusqu’en juin 2028.

Une décision qui récompense le remarquable travail réalisé par le technicien depuis le départ de Ruben Amorim. Sous sa direction, Manchester United est parvenu à redresser une situation compliquée et à retrouver une dynamique positive.

Le club mancunien a notamment réussi à décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions, un objectif majeur qui a largement pesé dans la décision des dirigeants.