Ada Fass-Eumeu Sène ont perdu des millions

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Ada Fass et Eumeu Sène ont été sanctionnés financièrement par la Fédération sénégalaise de lutte (FSL). Au total, ils perdent 2 180 000 FCFA sur leurs cachets respectifs, estime le quotidien spécialisé Record.

Le journal sportif indique que la sanction est tombée ce mardi, après que leurs managers respectifs, Matar Ndiaye (Ada Fass) et Ibnou Ba (Eumeu Sène), se sont rendus au siège de l’instance pour percevoir le reliquat des cachets de leurs poulains.

Bien que vainqueur du combat, Ada Fass subit la sanction la plus lourde avec une retenue de 1 180 000 FCFA, dont 1 000 000 FCFA pour le surplus de bouteilles introduites lors de sa préparation mystique et 180 000 FCFA pour un dépassement de 18 minutes du temps imparti à sa séance de touss.

De son côté, Eumeu Sène voit 1 000 000 FCFA défalqués de son cachet pour des motifs similaires liés à sa préparation d’avant-combat.

À cette occasion, la FSL réaffirme sa fermeté sur deux points non négociables : le respect impératif du timing des combats (fin aux alentours de 19h00) et l’encadrement strict des pratiques mystiques à l’intérieur de l’enceinte.