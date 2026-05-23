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Les supporters sénégalais graciés par le Roi du Maroc

23 mai 2026 Sport

À l’occasion de la fête de l’Aïd Al Adha, le Royaume du Maroc a annoncé une mesure de clémence en faveur de supporters sénégalais condamnés lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée sur le territoire marocain. Une décision présentée comme un geste humanitaire et un symbole fort des relations fraternelles entre Rabat et Dakar.

Dans un communiqué officiel, les autorités marocaines ont indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une Grâce Royale aux supporters sénégalais impliqués dans des infractions commises durant les compétitions de la CAN, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le texte souligne que cette décision intervient « vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal » et à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha. La mesure a été prise « pour des considérations humaines », précise le communiqué.

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