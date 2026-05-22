Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
IMG 20260522 WA0129

138e Pèlerinage marial de Popenguine : La Sonatel déploie un dispositif d’accompagnement technique

22 mai 2026 Actualité

 

Prévu du 24 au 25 mai 2026, Popenguine se prépare à accueillir les pèlerins. Ce moment de ferveur religieuse, de recueillement et de communion rassemble chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région pour marcher vers Marie. En effet, la Sonatel déploie cette année 12 nouveaux sites 5G durant le pèlerinage marial contre 8 en 2025. « Dans Ce programme ambitieux traduit de fortes hausses de capacités pour renforcer la couverture et préparer le réseau au pic de trafic attendu, soit une hausse de 150% sur les capacités 5G (un total 09 sites) soit une hausse de 400 % sur les capacités et de 250 % sur les capacités 3G (un total 13 sites) », lit-on dans le communiqué. Selon toujours la note le raccordement a été finalisé sur la plaque de Popenguine. Au total, 1 800 clients résidentiels ou professionnels dans la ville peuvent désormais être raccordés. Sur neuf quartiers, sept sont couverts par la fibre.

« Pour offrir une meilleure expérience utilisateur aux clients, 80 Access Points Wifi gratuit pour améliorer l’expérience client sur l’internet notamment au niveau des 02 sanctuaires et du village des marcheurs » ajoute le communiqué..

Au-delà de la technologie, la Fondation Sonatel et les services financiers mobiles s’engagent pour le confort des fidèles :

La Fondation Sonatel a fait un don de médicaments au District Sanitaire de Popenguine. Elle s’engage ainsi au côté de l’Etat et des autorités médicales à relever le défi de la couverture sanitaire de Popenguine, tout en célébrant l’esprit de solidarité nationale.

Pour permettre au pèlerinage de rayonner au-delà des frontières, Sonatel accompagne les médias avec un aménagement d’un espace presse moderne doté de salle de presse entièrement équipée (Internet haut débit, ordinateurs, matériel d’impression).

 

 

Vérifier aussi

Capture decran 2026 05 22 a 14.58.58

Pool judiciaire et financier : «Les résultats demeurent faibles, en deçà des attentes», admet Yacine Fall

Au Sénégal, dans le but de réprimer les crimes et délits économiques et financiers complexes, …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved