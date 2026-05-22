138e Pèlerinage marial de Popenguine : La Sonatel déploie un dispositif d’accompagnement technique

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Prévu du 24 au 25 mai 2026, Popenguine se prépare à accueillir les pèlerins. Ce moment de ferveur religieuse, de recueillement et de communion rassemble chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays et de la sous-région pour marcher vers Marie. En effet, la Sonatel déploie cette année 12 nouveaux sites 5G durant le pèlerinage marial contre 8 en 2025. « Dans Ce programme ambitieux traduit de fortes hausses de capacités pour renforcer la couverture et préparer le réseau au pic de trafic attendu, soit une hausse de 150% sur les capacités 5G (un total 09 sites) soit une hausse de 400 % sur les capacités et de 250 % sur les capacités 3G (un total 13 sites) », lit-on dans le communiqué. Selon toujours la note le raccordement a été finalisé sur la plaque de Popenguine. Au total, 1 800 clients résidentiels ou professionnels dans la ville peuvent désormais être raccordés. Sur neuf quartiers, sept sont couverts par la fibre.

« Pour offrir une meilleure expérience utilisateur aux clients, 80 Access Points Wifi gratuit pour améliorer l’expérience client sur l’internet notamment au niveau des 02 sanctuaires et du village des marcheurs » ajoute le communiqué..

Au-delà de la technologie, la Fondation Sonatel et les services financiers mobiles s’engagent pour le confort des fidèles :

La Fondation Sonatel a fait un don de médicaments au District Sanitaire de Popenguine. Elle s’engage ainsi au côté de l’Etat et des autorités médicales à relever le défi de la couverture sanitaire de Popenguine, tout en célébrant l’esprit de solidarité nationale.

Pour permettre au pèlerinage de rayonner au-delà des frontières, Sonatel accompagne les médias avec un aménagement d’un espace presse moderne doté de salle de presse entièrement équipée (Internet haut débit, ordinateurs, matériel d’impression).