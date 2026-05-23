Ousmane Sonko avait déjà « évacué ses bagages » avant de libérer le Petit Palais

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Limogé aux environs de 21h40, c’est précisément à 23h44 que le désormais ex-Premier ministre a quitté le Petit Palais où il réside depuis deux ans, vêtu d’un blouson et d’un capuchon. Les Échos relève d’ailleurs qu’il avait déjà « évacué ses bagages » avant de libérer la résidence officielle.

Accompagné de son entourage et « escorté par les patriotes riders », il rejoint son domicile de la Cité Keur Gorgui. À son arrivée, l’ancien chef du gouvernement a été accueilli par une impressionnante foule de sympathisants venus lui témoigner leur soutien. Le quotidien d’information note qu’« il reste plus populaire que jamais » et qu’« il a même eu de la peine à accéder à son domicile », tant il y avait « un monde fou ».

« Sa famille était déjà prête depuis longtemps » : son épouse Khady Kébé l’attendait à l’intérieur, tandis que sa « garde rapprochée politique » était réunie à ses côtés.

Parmi ces fidèles, selon la même source, figuraient le directeur général de la Société des Mines de fer du Sénégal Oriental (MIFERSO), Ngagne Demba Touré ; le ministre des Sénégalais de l’Extérieur, Chérif Diouf ; le ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Ndieck Sarré ; le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané ; le directeur général de la CDC, Fadilou Keïta ; ainsi que son chef de cabinet à la Primature, Djiby Guèye Ndiaye.