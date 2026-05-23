Grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés au Maroc

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Le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux 15 supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Dans un communiqué officiel, les autorités marocaines ont indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une Grâce Royale aux supporters sénégalais impliqués dans des infractions commises durant les compétitions de la CAN, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

« Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal » et à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha. La mesure a été prise « pour des considérations humaines », précise le communiqué.

À travers cette décision, le souverain marocain entend également mettre en avant « la profondeur des liens d’amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux pays. Les autorités marocaines rappellent par ailleurs que cette Grâce Royale traduit les valeurs de « clémence, bienveillance, générosité et esprit de tolérance » qui fondent l’identité du Royaume.