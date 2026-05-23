Limogeage d’Ousmane Sonko :  khadija Mahecor Diouf jette l’éponge

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Khadija Mahecor Diouf, première cadre de Pastef à démissionner, affiche sa loyauté envers Ousmane Sonko après son limogeage. Dans une déclaration poignante, elle souligne l’importance de ses convictions politiques et réaffirme son engagement envers les valeurs du parti.

Présidente du Conseil de surveillance de l’Agence de Développement Local (ADL), Khadija Mahecor Diouf a officialisé sa décision à travers une déclaration dans laquelle elle réaffirme son attachement au leader de Pastef. Dans son texte, elle exprime d’abord sa reconnaissance envers Ousmane Sonko, qu’elle présente comme l’homme grâce auquel elle a eu l’opportunité de servir le pays à cette fonction.

« C’est avec responsabilité et fidélité à mes convictions que j’ai décidé de démissionner de mon poste de Présidente du Conseil de Surveillance », écrit-elle, présentant ce départ comme « un choix de cohérence, d’engagement et de loyauté » envers les valeurs et la vision défendues au sein du projet politique porté par Pastef.

Dans sa déclaration, Khadija Mahecor Diouf insiste sur la dimension politique et personnelle de sa décision. Elle affirme renouveler sa « confiance totale » au projet qu’elle qualifie de patriotique et affirme rester « toujours aux côtés du Président Ousmane Sonko ». Pour elle, « les fonctions sont passagères », tandis que « les convictions demeurent et ne se négocient jamais ».