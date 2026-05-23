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Limogeage d’Ousmane Sonko : Un DG claque la porte

23 mai 2026 Actualité

Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko divise le Pastef.

Mouhamed Abdallah Ly, jusqu’alors Directeur général du prestigieux Musée des Civilisations noires (MCN), a annoncé officiellement sa démission. Dans une déclaration sur Facebook, le désormais ex-directeur a choisi la sobriété pour acter son départ : « J’annonce ma démission de la Direction générale du Musée des Civilisations noires. Je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Le reste se dira au moment opportun… »

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