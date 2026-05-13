Ibrahima Mbaye champion d’Afrique puis champion de France

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Le Paris Saint-Germain s’offre un 14e titre de champion de France en battant Lens sur le score de deux buts à zéro.

Le Paris Saint-Germain est officiellement sacré champion de France. Les Rouge & Bleu remportent ainsi leur quatorzième titre dans l’élite du football français, le cinquième consécutif – une première dans l’histoire du club – portant à 59 le nombre total de trophées dans leur palmarès.

Le Sénégalais Ibrahima Mbaye entré en jeu à la place du Ballon d’or Ousmane Dembélé, a décoché une frappe pure qui s’est logée sous la transversale de Robin Risser.. Cantonné au banc à de nombreuses reprises ces derniers mois, Ibrahim Mbaye a montré toute l’étendue de son talent en inscrivant un superbe but ce mercredi soir à Lens. Un but inscrit dans les derniers instants, à la fin des arrêts de jeu, pour crucifier des Sang et Or qui poussaient pour obtenir une égalisation in extremis.