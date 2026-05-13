Nommé DAGE au MTTA: Le message in extenso de Tamsir Gueye Maire de Dya

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Suite à ma nomination au poste de Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) du Ministère des Transports terrestres et aériens, j’adresse mes sincères et respectueux remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, ainsi qu’à Monsieur le Premier Ministre, Ousmane SONKO, pour cette haute marque de confiance et de considération.

J’exprime également ma profonde gratitude à Monsieur le Ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba DIEME, pour la confiance renouvelée placée en ma personne.

Je mesure pleinement l’importance des responsabilités attachées à cette fonction et réaffirme mon engagement à accomplir cette mission avec rigueur, loyauté, responsabilité et esprit de service, conformément à la vision des plus hautes autorités de l’État pour une administration publique performante, efficace et au service des citoyens.

Je prie Allah le Tout-Puissant de nous assister dans l’accomplissement de cette noble mission au service du Sénégal.