Le cap des 100 arrestations franchi, le fils d’un grand marabout accablé

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La Gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, poursuit sans relâche ses opérations de lutte contre la délinquance, la criminalité et les pratiques contraires aux bonnes mœurs au Sénégal. C’est dans cette dynamique que la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a enregistré sa 100e arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts. Après l’interpellation, lundi dernier, du styliste Doudou Ndiaye, soupçonné d’être en couple avec Ass Dione, des gendarmes en civil à bord d’un véhicule banalisé ont mis la main, en 48 heures, sur cinq nouveaux suspects, dont trois présumés amants du chanteur religieux. Ces six dernières arrestations ont été effectuées à Dakar grâce aux résultats de l’exploitation du téléphone d’Ass Dione, déjà écroué par le doyen des juges de Pikine-Guédiawaye.

Des réseaux démasqués par l’expertise numérique

L’entrepreneur Mame Amath Mbaye est tombé en raison de ses présumés ébats sexuels avec le chanteur religieux. L’étudiant Mamadou Lamine Kontéye, soupçonné d’être en couple avec l’entrepreneur Mbaye, a également été interpellé par les enquêteurs. La poursuite des investigations a permis l’interpellation du commerçant Assane Niang, présenté comme partenaire du chanteur religieux Ass Dione. Le commerçant Cheikh Mbaye, en couple avec l’entrepreneur Mame Amath Mbaye, a lui aussi été arrêté. Le cinquième suspect, répondant au nom de Mohamed Al Amine Diop, entretenait une relation amoureuse à la fois avec Ass Dione et Assane Sy (fils d’un grand marabout), arrêté par la police de Linguère. Ce détenu de la prison de Louga aurait entretenu des actes contre nature avec le chanteur religieux, d’après les preuves concordantes collectées par les enquêteurs.

Le cap des 100 arrestations franchi

Dans notre article publié lundi, nous avons présenté le styliste Doudou Ndiaye comme la 94e arrestation dans l’affaire, alors qu’il s’agissait en réalité de la 95e. Ainsi, avec cinq nouvelles interpellations en deux jours, la barre des 100 arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo est désormais franchie.

D’autres arrestations sont toutefois attendues dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Les derniers interpellés ont été placés en garde à vue sur instruction du doyen des juges. Le procureur Saliou Dicko suit de près l’évolution du dossier.