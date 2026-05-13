Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
hajj 2048x1348 1
(FILES) Medical team members evacuate a Muslim pilgrim, affected by the soarching heat, at the base of Mount Arafat, also known as Jabal al-Rahma or Mount of Mercy, during the annual hajj pilgrimage on June 15, 2024. Saudi Arabia said on June 23 that more than 1,300 faithful died during the hajj pilgrimage which took place during intense heat, and that most of the deceased did not have official permits. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

Hajj 2026 : un pèlerin sénégalais décède à Médine

13 mai 2026 Société

La Délégation générale au pèlerinage a annoncé, ce mardi 13 mai 2026, le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine.

Il s’agit de Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, décédé des suites d’un malaise survenu dans la ville sainte, selon un communiqué de la Délégation générale au pèlerinage.

Dans son message, la DGP a adressé ses sincères condoléances au chef du regroupement Rao Peulh ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj, tout en priant pour le repos de l’âme du défunt.

Les autorités ont également formulé des prières afin qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et accepte son intention de pèlerinage à travers un Hajj Mabrour.

Tags

Vérifier aussi

bebe

Bébé égorgé à Vélingara : L’oncle l’a tué pour se venger de la mère…

Gros rebondissement dans l’enquête sur la mort d’un bébé de 18 mois, égorgé et jeté …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved