Hajj 2026 : un pèlerin sénégalais décède à Médine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Délégation générale au pèlerinage a annoncé, ce mardi 13 mai 2026, le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine.

Il s’agit de Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, décédé des suites d’un malaise survenu dans la ville sainte, selon un communiqué de la Délégation générale au pèlerinage.

Dans son message, la DGP a adressé ses sincères condoléances au chef du regroupement Rao Peulh ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj, tout en priant pour le repos de l’âme du défunt.

Les autorités ont également formulé des prières afin qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et accepte son intention de pèlerinage à travers un Hajj Mabrour.