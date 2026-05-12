Marché d’armement de 45 milliards FCFA : Deux intermédiaires écroués

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L’enquête sur le controversé marché d’armement de 45 milliards de francs CFA, conclu sous l’ancien régime, s’emballe à la suite d’une plainte déposée par l’Agent judiciaire de l’État (AJE). Selon les informations de Libération, deux intermédiaires ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au 3e cabinet financier.

Le parquet financier a également requis un mandat d’arrêt international contre l’homme d’affaires surnommé « Petit Boubé », dont la société écran aurait été utilisée dans un système de rétrocommissions épinglé par la Centif. Par ailleurs, complète le journal, un autre volet du dossier mettant en cause un ancien ministre a été transmis à la Haute Cour de Justice.