Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
armee senegal2
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Marché d’armement de 45 milliards FCFA : Deux intermédiaires écroués

12 mai 2026 Société

L’enquête sur le controversé marché d’armement de 45 milliards de francs CFA, conclu sous l’ancien régime, s’emballe à la suite d’une plainte déposée par l’Agent judiciaire de l’État (AJE). Selon les informations de Libération, deux intermédiaires ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au 3e cabinet financier.

Le parquet financier a également requis un mandat d’arrêt international contre l’homme d’affaires surnommé « Petit Boubé », dont la société écran aurait été utilisée dans un système de rétrocommissions épinglé par la Centif. Par ailleurs, complète le journal, un autre volet du dossier mettant en cause un ancien ministre a été transmis à la Haute Cour de Justice.

Tags

Vérifier aussi

aser 1 770x560 1

Asergate : Les avocats de Saidou Kane parlent ce mardi

Le Collectif des avocats constitué pour la défense des intérêts des sociétés AEE POWER SÉNÉGAL …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved