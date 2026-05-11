Vol de bétail à Touba Sam Fall: La gendarmerie de Dahra Djoloff arrête deux individus avec 24 moutons

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Au total ils étaient trois malfaiteurs qui avaient dérobé 24 moutons dans la commune de Déali ( département de Linguère). Mais avec la détermination des éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff sous la houlette du Commandant Sène , les deux voleurs sont mis aux arrêts avec leur butin ( 24 moutons). L’ arrestation a lieu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 Mai 2026 à Touba Sam Fall une localité de la collectivité territoiriale de Déali. Les mis en cause M.Ka ( 23 ans) et M.Sow ( 18 ans) sont à garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Dahra alors que le troisième d’une trentaine d’années est en fuite . De sources dignes de foi renseignent que des recherches sont lancées à son encontre et que tous les 24 moutons retrouvés ont été restitués à leurs propriétaires.

En cette veille de Tabaski, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff sont à l’assaut contre les voleurs de bétail. A cet effet, l’on nous apprend que le dispositif de sécurité est renforcé ainsi que les patrouilles sont menées de jours comme de nuit et cela dans toutes les communes dépendant de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff dans le souci de rendre sûr les localités concernées et la quiétude des populations.

Le moins que l’on puisse dire le Commandant Sène et ses hommes sont toujours en mouvement, sillonnent toutes les communes qui sont issues de leur circonscription au grand bonheur des populations qui ont tant besoin de la sécurité surtout en cette veille de Tabaski.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)