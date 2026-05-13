ENTREE AUX USA : Les Sénégalais les plus indésirables chez Trump en 2026

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D’après une nouvelle étude réalisée par un cabinet d’avocats floridien spécialisé en immigration, les ressortissants de dix pays africains sont confrontés aux obstacles les plus importants pour entrer aux États-Unis, que ce soit pour affaires, études, tourisme ou résidence.

Le Sénégal, le Burundi et le Nigeria figurent en tête de liste des pays dont les citoyens « n’ont pratiquement aucune chance d’entrer aux États-Unis », a rapporté le cabinet Bogin, Munns and Munns, basé à Orlando.

Les voyageurs originaires de ces pays et de sept autres pays africains se voient « refuser » l’accès à la carte verte et présentent les taux de refus les plus élevés pour l’obtention de visas de travail et de tourisme.

Les voyageurs originaires de ces pays et de sept autres pays africains se voient « refuser l’accès à la carte verte ».

« Le Sénégal est actuellement le pays d’où il est le plus difficile d’immigrer aux États-Unis. Le pays a instauré une interdiction partielle de voyager et un gel total du traitement des demandes de carte verte, bloquant ainsi la quasi-totalité des voies d’accès à la résidence permanente », indique le rapport.

L’obtention de visas touristiques et autres visas de court séjour est « difficile » pour les Sénégalais, 74 % de ces demandes étant rejetées, selon le cabinet d’avocats. « Alors que plus de 33 000 personnes recherchent des informations sur l’immigration américaine en ligne, seulement 170 visas d’immigrant sont approuvés chaque mois dans tout le pays. »

Le rapport de mai a examiné les restrictions légales touchant plus de 100 pays afin de déterminer les pays où l’immigration aux États-Unis est la plus difficile. Le statut d’interdiction de voyager et l’admissibilité à la carte verte ont servi à évaluer le niveau de difficulté d’entrée aux États-Unis. Les refus de visas de tourisme et d’affaires ont également été pris en compte pour attribuer à chaque pays un score de 0 à 100 sur un indice de difficulté d’immigration.

« Le Burundi arrive en deuxième position, confronté à des restrictions similaires qui rendent l’entrée aux États-Unis quasi impossible », indique le rapport. « Ce pays d’Afrique centrale fait également l’objet d’une interdiction partielle de voyager, et 69 % des demandes de visa sont refusées. À titre de comparaison, les États-Unis ne délivrent que 10 visas d’immigrant par mois aux citoyens burundais, alors que la population du pays avoisine les 15 millions d’habitants. L’octroi de la carte verte y est également gelé, ne laissant pratiquement aucune perspective de résidence permanente aux États-Unis. »

Le Nigeria se classe troisième malgré la plus grande économie d’Afrique, une population de 242 millions d’habitants et environ 100 000 personnes cherchant activement des moyens d’entrer aux États-Unis. En raison de l’interdiction partielle de voyager, seuls 1 000 visas d’immigrant environ sont délivrés chaque année aux Nigérians, soit cinq visas pour 100 000 habitants. Le taux de refus des visas d’affaires ou de tourisme s’élève à 57 %.

Le top 10 est complété par la Gambie, le Bénin, l’Angola, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie et le Gabon.

Spencer Munns

« Les restrictions de voyage se durcissent sans cesse dans notre pays », a déclaré Spencer Munns , propriétaire du cabinet d’avocats . « Les États-Unis viennent d’instaurer une caution de 15 000 $ pour les visas touristiques à compter de mars 2026. Cela signifie que les agents consulaires de certains pays peuvent désormais exiger cette caution de tout demandeur qu’ils considèrent comme présentant un risque de fuite. »

Quiconque dépasse la durée de validité de son visa perdrait cet argent, a-t-il ajouté. « Pour de nombreux candidats, c’est un obstacle insurmontable à l’entrée sur le territoire, car cette somme peut représenter plusieurs années de revenus dans de nombreux pays. »

Mais l’administration Trump a compliqué la situation en janvier en suspendant l’examen des demandes de cartes vertes, de permis de travail et de citoyenneté pour certains ressortissants, selon NPR . « Cette suspension vise les personnes nées dans l’un des 39 pays concernés, dont le Nigeria, le Myanmar et le Venezuela. Les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage à la plupart de ces pays après qu’un ressortissant afghan a tiré sur deux gardes nationaux dans une rue de Washington, D.C., fin novembre. »

Cette politique s’est avérée désastreuse pour les personnes qui étudient aux États-Unis, qui travaillent dans des secteurs d’activité de pointe comme la technologie et la médecine, et pour celles qui vivent déjà dans le pays et qui sont en cours d’obtention de la citoyenneté, a rapporté NPR.

Les pays touchés sont les suivants : Afghanistan, Angola, Antigua-et-Barbuda, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Tchad, Congo, Cuba, Dominique, Guinée équatoriale, Érythrée, Gabon, Haïti, Iran, Côte d’Ivoire, Laos, Libye, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tanzanie, Gambie, Togo, Tonga, Turkménistan, Venezuela, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

Le durcissement des conditions d’entrée et de sortie du territoire américain intervient alors que l’administration Trump intensifie les expulsions et autres mesures agressives visant à mettre fin à l’immigration aux États-Unis, qu’elle considère comme un problème de sécurité nationale.

À cette fin, le Département d’État a ordonné à ses ambassades de refuser les visas aux demandeurs de non-immigrants ayant subi des mauvais traitements dans leur pays d’origine ou craignant d’y retourner, rapporte le National Immigration Forum . « Répondre “oui” à l’une ou l’autre de ces questions, ou refuser de répondre, entraînera un refus de visa », précise le télégramme envoyé aux ambassades et consulats américains du monde entier.

Les questions doivent être posées oralement car elles ne figurent pas sur les formulaires de demande de visa standard et « font partie d’un effort plus large de l’administration Trump pour limiter les demandes d’asile des titulaires de visa, la directive indiquant que beaucoup présentent de fausses intentions lors des demandes de visa », a expliqué le Forum.