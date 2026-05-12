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«Diomaye Président» : Aminata Touré chamboule tout

12 mai 2026 Actualité

Le groupe WhatsApp de la coalition « Diomaye Président » change de nom pour devenir le « CDP – Conseil des leaders national ». Selon Les Échos, qui relaie l’information dans son édition de ce mardi 12 mai, l’ancienne plateforme a été supprimée au profit de ce nouveau groupe, créé par la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré.

Le groupe en question compterait déjà 409 membres. Citant des sources internes, le journal précise que de nombreux soutiens encore discrets, surnommés les « snipers », et acquis aux idéaux de la mouvance, ne se sont pas encore officiellement manifestés, laissant présager une mobilisation plus large derrière le Président Bassirou Diomaye Faye.

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