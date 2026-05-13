Dialogue national du 28 mai: Diomaye changé de format

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Diomaye Faye a annoncé, par un communiqué daté du 13 mai 2026, que la Journée du dialogue national initialement prévue le 28 mai fera l’objet d’un changement de format exceptionnel. Le Chef de l’État a décidé de remplacer le grand rassemblement par une démarche de consultation directe et resserrée, expliquant que la date initiale coïncide cette année avec la période de la Tabaski.

Dans ce cadre, le Président de la République recevra en audience, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs hautes personnalités ainsi que des représentants des forces vives de la nation pour des échanges approfondis sur la situation globale du pays et la consolidation de la cohésion nationale.

Ce document, signé par le ministre Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba BA, réaffirme l’engagement du pouvoir exécutif en faveur d’un dialogue inclusif pour l’édification d’un Sénégal solidaire et souverain.